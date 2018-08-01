Трамп убежден, что Иран в скором времени захочет вступить в переговоры с США

Президент США Дональд Трамп убежден, что в скором времени иранские власти захотят вступить в переговоры с Вашингтоном. Об этом политик заявил в рамках своего выступления в городе Тампа, штат Флорида.

В ходе беседы со своими сторонниками Трамп выразил надежду на то, что с Ираном все "получится хорошо", поскольку сейчас в стране довольно много проблем. Американское руководство полагает, что Тегеран захочет наладить диалог уже в ближайшем будущем, однако, если этого не случится, то ничего страшного не произойдет, передает ТАСС.

Напомним, в минувший понедельник Дональд Трамп сообщил о своей готовности провести встречу с коллегой из Ирана Хасаном Роухани без каких-либо условий.