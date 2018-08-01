Запуск баллистической ракеты Minuteman III в США оказался неудачным

В ВВС США в среду, 1 августа, сообщили, что испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг был прерван. Ранее сообщалось, что пуск был произведен успешно.

Выяснилось, что 26 апреля текущего года испытание ракеты было прервано в связи с аномалией, которая могла привести к любому непредвиденному обстоятельству в ходе тестирования снаряда, передает сегодня местное издание Lompoc Record.

В Командовании глобальных ударов ВВС Штатов уточнили, что аномалии могут появляться из-за различных факторов. Чтобы установить причину, следует провести максимально тщательный анализ. Для этих целей создается особая аналитическая группа, состоящая из ведущих специалистов в данной сфере.