Запуск баллистической ракеты Minuteman III в США оказался неудачным
1 августа 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
В ВВС США в среду, 1 августа, сообщили, что испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг был прерван. Ранее сообщалось, что пуск был произведен успешно.
Выяснилось, что 26 апреля текущего года испытание ракеты было прервано в связи с аномалией, которая могла привести к любому непредвиденному обстоятельству в ходе тестирования снаряда, передает сегодня местное издание Lompoc Record.
В Командовании глобальных ударов ВВС Штатов уточнили, что аномалии могут появляться из-за различных факторов. Чтобы установить причину, следует провести максимально тщательный анализ. Для этих целей создается особая аналитическая группа, состоящая из ведущих специалистов в данной сфере.
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