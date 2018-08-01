Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике

В Мексике потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico. Происшествие с участием воздушного судна случилось в штате Дуранго, вероятно, из-за неблагоприятных погодных условий.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил, что в ходе падения самолета ни один человек не погиб. Большая часть пассажиров смогла самостоятельно покинуть борт.

В министерстве здравоохранения Дуранго в свою очередь отметили, что в результате крушения ранения получили восемнадцать человек. Все они к настоящему моменту доставлены в местный госпиталь. Данных о состоянии их здоровья пока не поступало.

Специалисты устанавливают все обстоятельства падения воздушного судна.