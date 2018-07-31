В США испытание межконтинентальной баллистической ракеты завершилось неудачей
31 июля 2018, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]
Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмэн-3» завершился неудачей. Во время полета ракеты возникли аномалии, ее пришлось уничтожить в воздухе.
Запуск МБР Minuteman III был произведен сегодня рано утром с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, США. Ракета приближалась к заданной точке в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, когда на нее была отправлена команда о самоуничтожении.
«Во время полета ракеты были выявлены аномалии. Ракета была уничтожена по соображениям безопасности. Будет сформирована группа, которая проведет расследование с целью установить точную причину неудачного запуска», - сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.
Провалившая испытания межконтинентальная баллистическая ракета не была оснащена боеголовкой, сообщает ТАСС.
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