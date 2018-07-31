В Госдуме призвали россиян отказаться от посещения опасных стран

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов призвал россиян отказаться от посещения стран Центральной Африки. Ситуация там нестабильна, и безопасность не гарантируется. Личности убитых в ЦАР журналистов установлены

«Мы не можем никому запретить ездить в опасные страны. Но по поводу африканских стран давно известно, что там происходят столкновения. Особенно это касается Центральноафриканской Республики. Там, по сути, отсутствуют органы государственного управления. Никто не может гарантировать безопасность кого бы то ни было. В такие страны ездить нежелательно», сказал депутат, комментируя сообщение об убийстве в ЦАР российских журналистов.

«Надо отдать дань мужеству и самоотверженности российских журналистов: они решились поехать в эту нестабильную и опасную страну, чтобы сообщить своей аудитории важную информацию», - приводит слова Антона Морозова РИА Новости.