События в Армении идут вразрез с обещаниями властей страны, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что события в Армении идут вразрез с обещаниями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

«Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Нас не может не беспокоить происходящее там. За последние дни мы несколько раз доводили до армянского руководства нашу озабоченность. рассчитываем, что ситуация все же пойдет по конструктивному пути», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, события последних дней идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении об отсутствии намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», - подчеркнул Сергей Лавров.

26 июля экс-президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Ранее экс-министр обороны Микаэл Арутюнян и Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров были обвинены в разгоне акций протеста в марте 2008 года, сообщает РИА Новости.