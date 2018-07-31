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Трамп предположил, когда фейковые СМИ исчезнут
31 июля 2018, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп высказал предположение, когда смогут исчезнуть средства массовой информации, которые распространяют фейковые, не соответствующие действительности новости.
«Фейковые СМИ сходят с ума! Через семь лет, когда я больше не буду занимать пост президента США, их рейтинги упадут, и они исчезнут», - написал Трамп в своем твиттере.
Американский президент в очередной раз подчеркнул, что средства массовой информации, которые публикуют не соответствующие действительности материалы, наносят ущерб репутации порядочных людей.
Дональд Трамп давно уже ведет войну с «фейковыми СМИ». Так, в середине июля было отменено интервью его советника по безопасности Джона Болтона на одном из телеканалов. Причиной отмены стало неуважение, высказанное телеканалом в адрес американского президента, сообщает RT.
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