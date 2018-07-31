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В Австралии шестилетний ребенок дважды пережил укусы ядовитых змей
31 июля 2018, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Австралии шестилетний ребенок дважды за несколько дней пережил укусы смертельно ядовитых змей. Мальчик дважды попадал в больницу после змеиных укусов, и медикам удавалось его спасти.
Шестилетний Джоэл Кэннинг играл во дворе перед домом, когда на него напала и укусила ядовитая змея. Мальчик проявил удивительное хладнокровие: вместо того, чтобы с ревом бежать к матери, он спокойно подошел к ней и поинтересовался: «Когда ядовитая змея кусает, попадаешь на небеса?» Затем у ребенка начались судороги, но по заданному вопросу мать успела понять, в чем причина.
Родители сделали Джоэлу искусственное дыхание и доставили в больницу, благо она находится на этой же улице. Врачи ввели противоядие, и ребенок пришел в себя.
Буквально через восемь дней после первого укуса Джоэл снова попал в больницу по той же причине – его снова укусила ядовитая змея. И вновь врачам удалось привести ребенка в сознание.
Оба раза ребенок пострадал от укусов змеи Pseudonaja nuchalis. Это ядовитые змеи из семейства аспидовых. Их яд содержит нейротоксины, нефротоксины и тромбины и является очень опасным для человека, сообщает Lenta.ru.
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