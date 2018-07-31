Личности убитых в ЦАР журналистов установлены

Стали известны личности российских журналистов, убитых в ночь на вторник в Центральноафриканской Республике. Это журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. В Центральноафриканской Республике убиты журналисты

Съемочная группа в составе Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева снимала в Центральноафриканской Республике фильм о работе частной военной компании. В «Известиях» подтвердили, что ранее Орхан Джемаль действительно являлся их сотрудником, работал в Ливии. Последние его репортажи оттуда датированы 2011 годом, затем он получил серьезное ранение в ногу из крупнокалиберного пулемета.

Журналистов, ехавших из столицы ЦАР Банги в поселок Бомбари, остановили на блокпосту. Что именно произошло далее, пока неизвестно. В полиции ЦАР выдвинули версию, что журналисты были убиты с целью ограбления, отметив также исчезновение их водителя, сообщили «Известия».