Внучка Муссолини заявила о выходе из партии Берлускони

Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, заявила о выходе из партии экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Она не согласна с тем, что партия перешла в оппозицию.

Евродепутат Алессандра Муссолини выразила свое несогласие с курсом партии Сильвио Берлускони. Она недовольна тем, что партия перестала поддерживать своего бывшего союзника Маттео Сальвини, вошедшего в коалиционное правительство, и фактически перешла в оппозицию.

Сальвини выполняет свои предвыборные обещания, в то время как партия Берлускони потеряла связь с электоратом. Все больше избирателей поддерживают Сальвини, заявила Алессандра Муссолини в интервью итальянской прессе. При этом она подчеркнула, что лично с Сильвио Берлускони у нее сохраняются душевные отношения, сообщают «Вести».