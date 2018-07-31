Депутат Европарламента из Чехии поделился впечатлением от Крыма

Депутаты Европарламента посетили Крым и поделились впечатлением от полуострова. Делегация из Чехии - политики и общественные деятели - во главе с Яромиром Когличеком находится в Крыму несколько дней.

Сам евродепутат посещает Крым третий раз. По его оценке, очевиден прогресс развития региона. Когличек отметил в Крыму новое шоссе, аэропорт. Но, как сказал чешский депутат, предстоит еще много работы. "Впечатления от Крыма очень хорошие", - цитирует чешского политика РИА Новости.

Другие члены делегации обратили внимание на изменения, происходящие в международном детском центре "Артек".