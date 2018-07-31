Президент США Дональд Трамп сделал заявление о тайном сговоре

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что тайный сговор не является преступлением. Трамп написал в Твиттер, что самого тайного сговора не было, имея в виду дело о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

"Тайный сговор — не преступление, но это неважно, потому что не было никакого тайного сговора (кроме как между Жуликоватой Хиллари и демократами)!", — написал глава Белого дома.

Адвокат Трампа ранее заявил о готовности президента ответить на вопросы специального прокурора по российскому делу Роберта Мюллера, - сообщает Газета.ру. Это заявление он сделал накануне суда над ключевым членом предвыборной команды Трампа Полом Манафортом.