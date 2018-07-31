В Испании начали размещать мигрантов на стадионах

Юг Испании захлестнуло волной мигрантов. Для них уже давно не хватает мест в миграционных центрах. Местные власти вынуждены размещать вновь прибывающих в спортивных залах и на стадионах. Нелегальные мигранты приплывают в Испанию и разбегаются

В Кампо-де-Гибралтар в Андалусии около тысячи мигрантов проживают в спортивных залах и на стадионах. В муниципалитете Лос-Баньос около 600 человек находятся на футбольном поле и прилегающих к нему спортивных объектах. На футбольном поле в Сан-Роке разместились 300 человек. Еще 250 мигрантов заселились в спортивный комплекс в Альхесирасе, и около сотни – в комиссариатах и центрах для беженцев.

Испанский Государственный секретариат по безопасности выделил почти 3,5 миллиона евро, чтобы переоборудовать спортивные объекты, сделав их более подходящими для размещения мигрантов, закупить необходимую мебель для их проживания и приобрести для них одежду, обувь и предметы гигиены.

Большую часть мигрантов выловила в Гибралтарском проливе, ширина которого составляет 14,4 километра, Служба спасения на море. Только за июль патрулями Службы у испанского побережья было обнаружено 429 лодок с мигрантами. В них спасатели насчитали 8756 человек.

Международная организация по миграции сообщила, что за весь 2017 год в Испанию прибыло 22,1 тысячи мигрантов, тогда как за семь месяцев нынешнего года – уже 23 тысячи, передает РИА Новости.