СМИ нашли на Украине многотысячную силу для нового государственного переворота
31 июля 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Усилиями украинских политиков и военных в стране создана многотысячная армия для нового государственного переворота – добровольческие батальоны. Такая точка зрения изложена в материале, выложенном отечественными интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» напоминает, что данные подразделения, в состав которых вошли ультраправые радикалы, были сформированы Киевом по совету американцев четыре года назад. Командованию Вооруженных сил Украины за прошедшее с того момента время не удалось интегрировать нацбаты в армейские структуры и поставить их под свой контроль. В результате в июле текущего года появился приказ о выводе всех добровольческих частей из зоны конфликта в Донбассе. Теперь нацбаты могут быть полностью задействованы в очередном путче, не отвлекаясь на противостояние с ополченцами ДНР и ЛНР, говорится в процитированном материале.
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