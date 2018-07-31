Ситуация в Донбассе за минувшие сутки обострилась, заявили в ДНР

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил СМИ, что ситуация у линии соприкосновения в Донбассе обострилась за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки обстановка вдоль линии боевого соприкосновения обострилась», - заявил Безсонов. Он также отметил, что на юге ДЕР наиболее сложная обстановка. Там украинские силовики вели огонь по населённым пунктам из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов и гранатометов, передаёт РИА Новости.

Ранее представительство ДНР сообщило об 11 нарушениях перемирия за сутки со стороны украинских силовиков.