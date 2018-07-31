Бывший депутат Госдумы назвал причину ареста Бутиной

Экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков назвал истинную причину ареста Марии Бутиной. По его мнению, американцы просто не знают, в чем обвинить Россию, поэтому пошли на низость.

«Они начали обвинять наших общественно-политических деятелей, которые реально из себя что-то представляют, за кем стоит народ», - сказал Худяков на пресс-конференции НСН.

Бывший депутат Госдумы также заявил, что Мария представляла интересы обыкновенных граждан РФ в Европе, Америке и в других странах. «Она доносила нашу с вами позицию, что Россия и народ не хотят войны, кровопролития, не хотим того, в чем нас обвиняют», - заключил он.

Напомним, что Марию Бутину обвинили в сговоре и работе в качестве иностранного агента. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы, однако Мария своей вины не признаёт.