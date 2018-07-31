Порошенко поприветствовал введение новых санкций ЕС в отношении Крыма

Во вторник, 31 июля, президент Украины Петр Порошенко поприветствовал введение новых санкций в отношении Крыма. Ранее стало известно о подобном решении государств, являющихся членами Евросоюза.

Напомним, ранее ЕС официально заявил о внесении в санкционный список по полуострову шести российских компаний.

В Крыму, однако, отметили, что подобные меры никак не повлияют на дальнейшую реализацию проектов.