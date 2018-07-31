Германия оправдала главного подозреваемого в организации взрыва 18 лет назад
31 июля 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Германии оправдали мужчину, который был главным подозреваемым в организации взрыва 2000 года. Прокуратора требовала для мужчины пожизненного заключения, но так и не смогла собрать достаточно улик, чтобы убедить суд.
Взрыв произошёл 27 июля 2000 года на станции городской электрички Верхан, передаёт ТАСС. Известно, что пострадали 10 человек. Преимущественно, это были переселенцы из бывших республик СССР. Шестеро из них являлись представителями местной еврейской общины. По словам источника, мужчина придерживался ультраправовых взглядов.
Только в 2017 году удалось задержать подозреваемого. Судебный процесс велся с января текущего года. Преступника обвиняли в покушении на убийство 12 человек. Однако уже в мае мужчину отпустили из следственного изолятора, так как прокуратора не смогла собрать улики, чтобы доказать его виновность.
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