Эксперт высказался о словах Трампа насчет готовности встретиться с Роухани

Российский эксперт высказался о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с иранским лидером Хасаном Роухани. Политик заявил, что может начать диалог без каких-либо дополнительных условий.

Доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев отметил, что подобное заявление Трампа является продолжением его "воинственной позиции", демонстрацией его стиля вступления в переговоры.

Американская сторона при выходе СВПД никогда не исключала возобновления диалога, поэтому глава Штатов просто выполняет свои президентские обязательства. Юртаев в беседе с RT также предположил, что контакты между властями США и Ирана проходят на нейтральных площадках, однако в СМИ данная информация не попадает.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что американский лидер готов встретиться с Хасаном Роухани, однако для этого должен быть выполнен ряд условий.