Российский аналитик рассказал о больших политических проблемах Петра Порошенко

Петр Порошенко столкнулся с большими политическими проблемами. Такое заявление сделал российский аналитик Сергей Михеев, точка зрения которого приведена в заметке, появившейся в блогосфере.

По словам политолога, процитированного каналом rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен», президент Украины осознал, что его текущий рейтинг не позволяет рассчитывать на удачный исход следующих выборов главы государства. В настоящее время Порошенко пытается повысить свою популярность у населения, присваивая чужие достижения. В качестве примера такого поведения Михеев привел недавнее заявление политика о том, что украинец Александр Усик, выигравший в финале Всемирной боксерской суперсерии у россиянина Мурата Гассиева, приблизил победу своей страны.

Выборы президента должны состояться на Украине весной 2019 года. Ранее бывший депутат Верховной Рады Василий Волга рассказал о планах бегства команды Петра Порошенко.