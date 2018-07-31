С вулкана в Индонезии эвакуировали более 500 человек

Не менее 500 туристов и альпинистов были экстренно эвакуированы с вулкана Ринджани на индонезийском острове Ломбок. Ранее все эти люди оказались заблокированы оползнем на склонах и вершине.

Национальное агентство Индонезии по преодолению катастроф сообщает, что с Риджани удалось вывести 189 иностранных граждан, 173 местных жителя, 31 гида, а также 150 носильщиков.

Как отмечает сегодня РИА "Новости", к настоящему моменту в районе озера Сегара Анак, расположенного неподалеку от вулкана, по-прежнему остаются три жителя Джакарты, два носильщика и один гид. Для их спасения в местность направлены двенадцать спасателей.