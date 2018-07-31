ЕС расширил санкционный список из-за Крыма, добавив 6 российских компаний

Европейский союз расширил санкционный список в отношении России. Из-за вхождения Крыма в состав России и строительства Крымского моста через Керченский пролив в ограничительный список добавлены шесть российских компаний. Пушков: Трамп противоречит сам себе, сохраняя санкции в отношении России

В официальном журнале Евросоюза опубликован новый документ, в котором названы следующие организации: ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и судостроительный завод "Залив".

"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — указано в документе.

О сохранении антироссийских санкций заявил вчера на встрече с итальянским премьером и президент США Дональд Трамп.