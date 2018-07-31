ЕС расширил санкционный список из-за Крыма, добавив 6 российских компаний
31 июля 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский союз расширил санкционный список в отношении России. Из-за вхождения Крыма в состав России и строительства Крымского моста через Керченский пролив в ограничительный список добавлены шесть российских компаний.
В официальном журнале Евросоюза опубликован новый документ, в котором названы следующие организации: ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и судостроительный завод "Залив".
"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — указано в документе.
О сохранении антироссийских санкций заявил вчера на встрече с итальянским премьером и президент США Дональд Трамп.
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