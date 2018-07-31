Ким Кардашьян рассказала, как относится к Дональду Трампу

Известная светская львица Ким Кардашьян высказалась об американском лидере Дональде Трампе. В рамках ночного ток-шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" знаменитость рассказала о своей встрече с политиком.

Многодетная мать отметила, что испытала настоящее благоговение, оказавшись впервые в Овальном кабинете. От восхищения Ким даже выругалась вслух, вследствие чего ей было очень неудобно перед Трампом, передает gazeta.ru.

Кардашьян призналась, что ей очень нравится Дональд Трамп, а также тот факт, что он смог стать главой большой страны, несмотря на то, что все сомневались в его успехе. "Он совершил нечто потрясающее", – заключила светская львица в беседе с Джимми Киммелом.