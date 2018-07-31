Американские разведчики заподозрили КНДР в создании новых ракет

Американские разведчики подозревают, что власти КНДР занимаются созданием новых ракет. Соответствующую информацию во вторник, 31 июля, предоставили источники в разведсообществе Соединенных Штатов.

В КНДР начался демонтаж объектов на полигоне Сохэ

Согласно некоторым данным, Северная Корея может создавать сразу две новые жидкостные баллистические ракеты. Как уточняет m24.ru, работы якобы ведутся на производстве, расположенном рядом с Пхеньяном.

Данные выводы разведчики сделали в течение последних нескольких недель, в частности, после анализа спутниковых снимков, уточняет издание The Washington Post.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о прекращении создания ракет на территории Северной Кореи.