Американские разведчики заподозрили КНДР в создании новых ракет
31 июля 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Американские разведчики подозревают, что власти КНДР занимаются созданием новых ракет. Соответствующую информацию во вторник, 31 июля, предоставили источники в разведсообществе Соединенных Штатов.
Согласно некоторым данным, Северная Корея может создавать сразу две новые жидкостные баллистические ракеты. Как уточняет m24.ru, работы якобы ведутся на производстве, расположенном рядом с Пхеньяном.
Данные выводы разведчики сделали в течение последних нескольких недель, в частности, после анализа спутниковых снимков, уточняет издание The Washington Post.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о прекращении создания ракет на территории Северной Кореи.
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