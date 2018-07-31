Боевики запрещенной в России террористической организации ИГ сдали находившийся под их контролем город Аш-Шаджара в сирийской провинции Дераа. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что данный населенный пункт являлся «последней крепостью» экстремисткой группировки на юге арабской республики. Удары по позициям оборонявшихся бандитов нанесли правительственные войска, ВКС РФ, а также бывшие боевики «Свободной армии Сирии».

В распоряжении процитированного издания оказались видеозаписи, сделанные в зоне боевых действий. На опубликованных кадрах, в частности, запечатлены ракетные атаки по исламистам с использованием системы «Голан».

Ранее сообщалось, что бандиты, воюющие против сирийской правительственной армии, пригрозили убить взятых ими в заложники 14 женщин.