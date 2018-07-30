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В Турции ответили на угрозы США ввести санкции
30 июля 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Использование языка угроз со стороны США в адрес Турции является неприемлемым и наносит урон партнерству и доверию между странами, заявил сегодня Совет национальной безопасности Турции.
Сегодня в Президентском комплексе в Анкаре состоялось первое заседание Совета национальной безопасности Турции с того момента, как страна перешла на президентскую форму правления. Заседание СНБ прошло под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Язык угроз, используемый США в отношении Турции, является неуважением к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем», - заявил Совет по итогам своего первого заседания.
Кроме того, СНБ Турции отметил, что решения и заявления США наносят непоправимый урон стратегическому партнерству и доверию между странами.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс пригрозили Турции экономическими санкциями. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на это заявление, что в Анкаре не намерены терпеть угрозы и вмешательство со стороны США, сообщает РИА Новости.
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