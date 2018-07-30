Посольство не удивлено сокращением числа российских школьников в Британии

Посольство РФ в Лондоне не удивилось сообщению о сокращении российских учащихся в британских частных школах, учитывая насаждаемую в стране враждебную атмосферу по отношению к России. В частных британских школах стало меньше российских учащихся

«Учитывая многочисленные сообщения о падении качества предоставляемых услуг и проблемы с безопасностью в местных частных школах, подобная тенденция нас совсем не удивляет. Сказывается и насаждаемая в стране враждебная атмосфера по отношению к России. Состоятельных россиян автоматически записывают либо в коррупционеры, либо в мафиози», - заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Председатель межпарламентской группы по России Крис Брайант связал сообщение британского Совета независимых школ о сокращении количества российских учащихся, получающих образование в частных школах страны, с эффективной санкционной политикой Великобритании в отношении России.

«Остается лишь поздравить местных русофобов. Выходит, что критерием успеха санкций является снижение доходов британских школ и уменьшение количества детей, которые могли бы получить здесь образование. Это ли та «глобальная Британия», о строительстве которой после Brexit ведут речь власти?», - приводит слова пресс-секретаря российской дипломатической миссии в Лондоне РИА Новости.