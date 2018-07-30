//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Выложено пророчество старца из Греции о победе России в «великой битве» на Земле
2

Киев уличили во лжи о «приведшем к потерям ВСУ двухчасовом штурме ополченцев»
3

Крупнейшие американские штаты и города оказались на грани банкротства
4

"Украинские ученые доказали", что хорваты, Иисус, Будда и Вишну - украинцы
5

Озвучены главные причины заморозки вооруженного конфликта в Донбассе

//В мире 13+

Грек хладнокровно снял, как его дом сгорает в пожаре

30 июля 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Грек хладнокровно снял, как его дом сгорает в пожаре
Фото: pixabay.com

В Греции бушуют лесные пожары. Местный житель Танасис Вулисмас снял на телефон, как пламя охватывает его жилище. Съемка от первого лица ужаснула и заставила переживать пользователей сети.

В трехминутном ролике, снятом от первого лица, пожар подбирается к дому и затем перекидывается с деревьев на жилище. Танасис вместе с телефоном отступает, затем телефон падает и запись обрывается.

Пользователи сети ужаснулись, охарактеризовав увиденное как «какой-то апокалипсис». Их сильно обеспокоила дальнейшая судьба не только самого автора ролика, но и промелькнувшего в кадрах трехцветного кота. «Выжил ли этот человек, а также этот кот?», - запереживали они в комментариях.

На следующий день грек, хладнокровно снявший, как сгорает его дом, успокоил всех, выложив в сеть новый ролик с пепелищем, оставшимся после пожара. Выжил и он сам, и его кот.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

У берегов Крыма обнаружен разведывательный самолет ВВС США

У берегов Крыма обнаружен разведывательный самолет ВВС США

Самолет-разведчик ВВС США RC-135V несколько раз пролетел сегодня вдоль черноморского побережья Российской Федерации. В Twitter-аккаунте Aircraft Spots опубликована карта его полета.

//В мире

Нардеп: СБУ завела дело на Порошенко за раскрытие гостайны

Нардеп: СБУ завела дело на Порошенко за раскрытие гостайны

Служба безопасности Украины в настоящее время расследует PR-акцию украинского лидера по передаче военным оружия, а также исчезновение двух винтовок. Об этом сообщил народный депутат Виталий Куприй.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

В России до 2027 года появится опытный образец экраноплана

В России до 2027 года появится опытный образец экраноплана

В рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений до 2027 года в России появится опытный образец экраноплана «Орлан», оснащенный ракетным вооружением для патрулирования морских районов.

//Политика

Правительство и Госдума занялись молоком

Правительство и Госдума занялись молоком

Как стало известно АН в парламент внесен новый законопроект под скучным названием законопроект № 483530-7 «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Суть проста – фактическое уничтожение российских личных подсобных хозяйств.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

ЕС продлил операцию по борьбе с сомалийскими пиратами

ЕС продлил операцию по борьбе с сомалийскими пиратами

Европейский союз принял решение продлить срок действия военно-морской операции по борьбе с пиратством у побережья Сомали до конца 2020 года и перенести оперативный штаб из Великобритании.

//В мире

Пропавшего без вести на войне летчика нашли в кабине его самолета

Пропавшего без вести на войне летчика нашли в кабине его самолета

Британский фотограф погрузился на глубину 70 метров, чтобы сделать фотографии затонувшего самолета, и обнаружил останки погибшего во время Второй мировой войны американского летчика.

//Шоу-бизнес

Максакова порадовала поклонников видео в купальнике

Максакова порадовала поклонников видео в купальнике

Оперная дива Мария Максакова презентовала в Facebook новое видео из своего блога, где рассказала о своем участии в джазовом фестивале на Днепре. Жила Мария в престижном отеле «Украина».

//Шоу-бизнес

Скончался российский актёр Сергей Шеховцов

Скончался российский актёр Сергей Шеховцов

Советский актёр Сергей Шеховцов скончался в понедельник на 57-м году жизни. Он играл в сериалах «Динозавр», «Маросейка, 12», «Дальнобойщики», «Кровавая барыня» и др.

//Происшествия

В Италии отравлена собака, спасавшая людей после землетрясения

В Италии отравлена собака, спасавшая людей после землетрясения

В Италии кому-то понадобилось отравить собаку по кличке Каос, которая в течение нескольких недель спасала людей из-под завалов после землетрясения в Аматриче в 2016 году и считалась героем в стране.

//В мире

В Турции ответили на угрозы США ввести санкции

В Турции ответили на угрозы США ввести санкции

Использование языка угроз со стороны США в адрес Турции является неприемлемым и наносит урон партнерству и доверию между странами, заявил сегодня Совет национальной безопасности Турции.

//Новости партнеров

//В мире

Посольство не удивлено сокращением числа российских школьников в Британии

Посольство не удивлено сокращением числа российских школьников в Британии

Посольство РФ в Лондоне не удивилось сообщению о сокращении российских учащихся в британских частных школах, учитывая насаждаемую в стране враждебную атмосферу по отношению к России.

//Общество

В Аптекарском огороде МГУ редкий кактус, цветущий раз в год, раскрыл свой бутон

В Аптекарском огороде МГУ редкий кактус, цветущий раз в год, раскрыл свой бутон

Редкий тропический кактус-эпифит "Подлунная красавица" расцвёл в Ботаническом саду МГУ в Москве сегодня вечером, сообщил РИА Новости директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм.

//В мире

Грек хладнокровно снял, как его дом сгорает в пожаре

Грек хладнокровно снял, как его дом сгорает в пожаре

В Греции бушуют лесные пожары. Местный житель Танасис Вулисмас снял на телефон, как пламя охватывает его жилище. Съемка от первого лица ужаснула и заставила переживать пользователей сети.

//Общество

Фото Аршавина с дочкой на футбольном поле умилило поклонников

Фото Аршавина с дочкой на футбольном поле умилило поклонников

"И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думают, мечтают", - подписала фотографии Алиса Аршавина.

//В мире

Опубликован рейтинг стран с самым быстрым интернетом

Опубликован рейтинг стран с самым быстрым интернетом

Сайт Великобритании, оценивающий качество интернет-соединения, опубликовал рейтинг государств по скорости широкополосного интернета. Россия в этом списке занимает 47-е место.

//В мире

Эксперт прокомментировал вердикт ВТО в споре России и Украины

Эксперт прокомментировал вердикт ВТО в споре России и Украины

Эксперт-экономист Ярослав Лисоволик прокомментировал сообщение Минэкономразвития о том, что Россия выиграла в ВТО спор с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам.

//Спорт

«Уфа» - «Локомотив» 0:0

«Уфа» - «Локомотив» 0:0

30 июля 2018 г., 18:00 (по московскому времени), 20:00 (по местному времени) на стадионе «Нефтяник» состоялась встреча команд РПЛ «Уфа» - «Локомотив». Главный арбитр: Михаил Вилков, г. Нижний Новгород.

//Туризм

Греческим осликам угрожают тучные туристы

Греческим осликам угрожают тучные туристы

На греческий остров Санторини стало прибывать много слишком толстых туристов, и ослики, традиционно используемые для перевозки гостей по крутым холмам, страдают от непомерной нагрузки.

//Новости СМИ2

//Общество

Лавров объяснил, почему Россия списала миллиардные долги братским странам

Лавров объяснил, почему Россия списала миллиардные долги братским странам

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ списала выданные СССР долги, поскольку эти суммы едва ли помогли бы в решении нынешних проблем. Отмечается, что Москва простила долги на сумму 140 миллиардов долларов.

//Наука

Какие астрономические события ждут землян в августе

Какие астрономические события ждут землян в августе

Астрономы рассказали, в какие дни августа стоит почаще смотреть на звездное небо, чтобы увидеть самый красивый звездопад года и успеть загадать желание, и что еще можно увидеть в августовском небе.

//Политика

Военные базы США в Европе попали в зависимость от России

Военные базы США в Европе попали в зависимость от России

Перекрытие газопровода в Европу закроет базы США на территории Старого Света. Военные объекты просто останутся без электричества. Об этом стало известно на фоне начала подготовки к укладке труб "Северого потока-2" в море.

//В мире

Соцсети помогли опознать пропавшего 64 года назад французского лыжника

Соцсети помогли опознать пропавшего 64 года назад французского лыжника

Пользователи социальных сетей помогли опознать останки неизвестного лыжника, обнаруженного в 2005 году в Альпах на высоте 3000 метров недалеко от швейцарской границы, и найти родственников погибшего.

//Происшествия

Заключенный взял в заложницы медсестру во Франции

Заключенный взял в заложницы медсестру во Франции

Заключенный, который отбывает наказание в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции, взял в заложники медицинскую сестру. Об этом сообщает сегодня министерство юстиции Франции.

//В мире

Москве известно о планах Запада в отношении России, заявил Лавров

Москве известно о планах Запада в отношении России, заявил Лавров

Закрытие российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме не повлияло на обеспеченность Москвы информацией о планах западных военных структур, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

//Новости Redtram

//Экономика

Треть работодателей не готовы нанимать предпенсионеров

Треть работодателей не готовы нанимать предпенсионеров

Треть российских работодателей заявили, что не готовы принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста. И лишь 7% сообщили, что берут сотрудников на работу вне зависимости от возраста.

//В мире

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения об инсульте президента

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения об инсульте президента

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в украинской прессе сообщения о том, что белорусский лидер перенес инсульт и отменил запланированные встречи.

//Происшествия

Один из пешеходов, сбитых BMW на автобусной остановке, умер

Один из пешеходов, сбитых BMW на автобусной остановке, умер

В Новой Москве скончался один из пешеходов, которых сбила вылетевшая на остановку пассажирского транспорта BMW, еще трое выжили, но получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД.

//Общество

Минтранс предложил список исключений из понятия "ручная кладь"

Минтранс предложил список исключений из понятия "ручная кладь"

На официальном портале правовой информации опубликован предложенный Минтрансом законопроект, предлагающий исключить из понятия «ручная кладь» портфели и дамские сумки при авиаперелетах.

//Общество

Джигарханян подал иск к бывшей супруге Цымбалюк-Романовской

Джигарханян подал иск к бывшей супруге Цымбалюк-Романовской

Народный артист СССР Армен Джигарханян подал иск о возмещении морального ущерба к бывшей супруге Виталине Цымбалюк-Романовской. Ранее она являлась гендиректором театра Армена Джигарханяна.

//Хайтек

В Москве в 2019 году будет развёрнута постоянная пилотная зона 5G-интернета

В Москве в 2019 году будет развёрнута постоянная пилотная зона 5G-интернета

Пилотная зона с 5G-интернетом заработает в столице в 2019 году. Сети нового поколения способны передавать большие объёмы информации в короткие сроки. Например, на скачивание порядка 40 Гб потребуется около одной минуты.

//Наука

Физики: пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн

Физики: пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн

Физики из Германии и России изучили свойства пирамиды Хеопса и сделали вывод, что она может концентрировать электромагнитную энергию в своих камерах и фокусировать ее в пространство под собой.

//В мире

В ополчении ДНР раскрыли тактику украинских силовиков по «обрезанию» Донбасса

В ополчении ДНР раскрыли тактику украинских силовиков по «обрезанию» Донбасса

Противостоящие ополченцам ДНР Вооруженные силы Украины используют тактику, предусматривающую «обрезание» территории Донбасса. Об этом рассказала полковник армии самопровозглашенного государства Ольга Корса.

//Происшествия

В Новой Москве автомобиль влетел в остановку

В Новой Москве автомобиль влетел в остановку

В московском поселке Коммунарка автомобиль вынесло на автобусную остановку. По словам очевидцев, автомобиль BMW X5 вылетел на встречную полосу, после чего машину отбросило в сторону. Есть пострадавшие.

//В мире

Лондон выдал желаемое за действительное, считают в МИД РФ

Лондон выдал желаемое за действительное, считают в МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на расхождения в пресс-релизах, опубликованных британской и катарской сторонами по итогам переговоров эмира Катара с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

//Происшествия

В Самаре погиб рабочий во время очистки канализации

В Самаре погиб рабочий во время очистки канализации

В Самаре погиб рабочий от отравления парами метана во время чистки канализации. Следователи начали проверку, передаёт пресс-служба СУСК по региону.

//Общество

Песков признался, что любит рок-н-ролл: "это мое"

Песков признался, что любит рок-н-ролл: "это мое"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, любит ли он рок-н-ролл. Запись беседы проходила на радиостанции "Авторадио".

//В мире

Почему Украина так стремительно беднеет в последние годы?

Почему Украина так стремительно беднеет в последние годы?

По данным Всемирного банка, уровень бедности на Украине после государственного переворота и с приходом к власти Порошенко вырос с 15 до 25 процентов. Эксперты этой международной финансовой организации считают нищими всех, кто зарабатывает меньше 5 долларов в день.

//В мире

Российские фильмы получили награды на фестивале стран БРИКС

Российские фильмы получили награды на фестивале стран БРИКС

На кинофестивале стран БРИКС, который проходил с 23 по 30 июля в городе Дурбан в ЮАР, два российских фильма были удостоены наград.Кинофестиваль проходит уже в третий раз.

//Шоу-бизнес

Мать Анастасии Волочковой опубликовала фото: "ноги лучше, чем у дочки"

Мать Анастасии Волочковой опубликовала фото: "ноги лучше, чем у дочки"

Мать Анастасии Волочковой Тамара Владимировна отдыхает в настоящий момент с внучкой Ариадной в Турции. Женщина разместила снимок, на котором приковывают внимание стройные ноги женщины.

//В мире

В Китае из-за грозы более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту

В Китае из-за грозы более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту

В международном аэропорту Нанкина, который находится на востоке Китая, более десяти тысяч пассажиров не могут никуда вылететь из-за обрушившейся на город грозы, и прогнозы синоптиков пока не радуют.

//Криминал

Основного фигуранта дела о поставках запрещенных веществ этапировали в Россию

Основного фигуранта дела о поставках запрещенных веществ этапировали в Россию

Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию, бывшего технического сотрудника российского посольства в Берлине Андрея Ковальчука.

//В мире

Эксперт прокомментировал сообщение Турции о желании вступить в БРИКС

Эксперт прокомментировал сообщение Турции о желании вступить в БРИКС

Андрей Иванов, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития, прокомментировал сообщение о желании Турции вступить в БРИКС. По его мнению, Турция достойна стать членом объединения.

//В мире

Анастасия Приходько уходит в политику и организовывает новое движение

Анастасия Приходько уходит в политику и организовывает новое движение

Украинская певица Анастасия Приходько заявила о своем решении уйти в политику и организовать новое общественно-политическое движение. Оно будет называться "Требую перемен".

//В мире

Украина выразила протест в связи с визитом Медведева в Крым

Украина выразила протест в связи с визитом Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом в Крым премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

//В мире

На Украине увидели средство объединения страны в разрушении Крымского моста

На Украине увидели средство объединения страны в разрушении Крымского моста

Разрушение моста, соединившего Крым и материковую часть Российской Федерации, способно объединить жителей Украины. С таким заявлением выступил в СМИ украинский художник и писатель Лесь Подервянский.

//Экономика

Владимир Путин подписал закон о переходе из одного НПФ в другой

Владимир Путин подписал закон о переходе из одного НПФ в другой

Пенсионные фонды будут подробно информировать россиян о рисках досрочного перевода накоплений. Закон об этом подписан президентом Владимиром Путиным. Новые требования вступают в силу 1 января 2019 года.

//Шоу-бизнес

Экс-президент США Барак Обама зажигает на концерте Бейонсе

Экс-президент США Барак Обама зажигает на концерте Бейонсе

Экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы и его супругу Мишель нередко встретишь на концертах известных исполнителей. В последнее время пара часто посещает подобные мероприятия.

//live

«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

Поскольку восьмое место, которое заняли наши футболисты, приравнивается к обладанию не менее, чем тремя золотыми наградами, добытыми на мундиалях, ребята были поощрены государством. Размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//Общество

В России упростят выплату имущественных налогов

В России упростят выплату имущественных налогов

Начиная со следующего года, россияне смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом. Соответствующий закон подписан Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

//Криминал

В Донбассе пьяный военный ВСУ расправился с сослуживцами за издевательства

В Донбассе пьяный военный ВСУ расправился с сослуживцами за издевательства

Нетрезвый боец ВСУ не стерпел издевательств, которые возникли на почве национальных разногласий, и застрелил двух своих сослуживцев, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР. Дело на этом не закончилось.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры