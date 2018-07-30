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Грек хладнокровно снял, как его дом сгорает в пожаре
30 июля 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Греции бушуют лесные пожары. Местный житель Танасис Вулисмас снял на телефон, как пламя охватывает его жилище. Съемка от первого лица ужаснула и заставила переживать пользователей сети.
В трехминутном ролике, снятом от первого лица, пожар подбирается к дому и затем перекидывается с деревьев на жилище. Танасис вместе с телефоном отступает, затем телефон падает и запись обрывается.
Пользователи сети ужаснулись, охарактеризовав увиденное как «какой-то апокалипсис». Их сильно обеспокоила дальнейшая судьба не только самого автора ролика, но и промелькнувшего в кадрах трехцветного кота. «Выжил ли этот человек, а также этот кот?», - запереживали они в комментариях.
На следующий день грек, хладнокровно снявший, как сгорает его дом, успокоил всех, выложив в сеть новый ролик с пепелищем, оставшимся после пожара. Выжил и он сам, и его кот.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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