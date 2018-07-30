Опубликован рейтинг стран с самым быстрым интернетом

Сайт Великобритании, оценивающий качество интернет-соединения, опубликовал рейтинг государств по скорости широкополосного интернета. Россия в этом списке занимает 47-е место.

Самый быстрый интернет в Сингапуре, на втором и третьем местах - Швеция и Дания, сообщает РИА Новости. Далее идут Норвегия, Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия.

Для составления рейтинга учитывалось, сколько понадобится времени, чтобы скачать фильм в 5 гигабайт при средней скорости подключения в стране. Данные собирались в течение года в двух сотнях стран и регионов.