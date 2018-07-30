Эксперт прокомментировал вердикт ВТО в споре России и Украины

Эксперт-экономист Ярослав Лисоволик прокомментировал сообщение Минэкономразвития о том, что Россия выиграла в ВТО спор с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. РФ удалось выиграть у Украины спор в ВТО по железнодорожным вагонам

«Каждое решение такого рода, вынесенное со стороны ВТО, может быть оспорено. Для этого есть специальная процедура. Но, как правило, такого рода вердикты остаются в силе. Это еще один аргумент в пользу тог, что Россия должна использовать ВТО как орган урегулирования споров в целях защиты национальных производителей от дискриминации. Победа России в этом споре – это важный прецедент. За ним последуют и другие выигранные споры», - считает Ярослав Лисоволик.

Эксперт также отметил, что, несмотря на общую не очень высокую эффективность ВТО и длительность юридических процедур в организации, уровень урегулирования споров все же является достаточно эффективным, и Россия в рамках спора с Украиной рассчитывала на такого рода вердикт, сообщает RT.