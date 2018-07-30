Пропавшего без вести на войне летчика нашли в кабине его самолета

Британский фотограф погрузился на глубину 70 метров, чтобы сделать фотографии затонувшего самолета, и обнаружил останки погибшего во время Второй мировой войны американского летчика.

Американский бомбардировщик был подбит в небе над Югославией в 1944 году. Сидевший за штурвалом 25-летний пилот Эрнест Вино смог посадить самолет на воду у побережья Хорватии, когда у бомбардировщика отказали двигатели. Экипажу удалось спастись, а сам Вино был объявлен пропавшим без вести.

Затонувший американский бомбардировщик времен Второй мировой войны был обнаружен в 2016 году на глубине 70 метров. Британский фотограф Стив Джонс совершил погружение, чтобы сделать снимки самолета и обнаружил, что тело пилота по-прежнему находится в кабине, сообщает Lenta.ru.