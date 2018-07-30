Нардеп: СБУ завела дело на Порошенко за раскрытие гостайны

Служба безопасности Украины в настоящее время расследует PR-акцию украинского лидера по передаче военным оружия, а также исчезновение двух винтовок. Об этом сообщил народный депутат Виталий Куприй.

Куприй сообщил, что им получена повестка о вызове на допрос в СБУ в качестве свидетеля.

Порошенко ранее подарил ВСУ 100 снайперских комплексов для 3-го полка сил спецопераций в Кировограде. Стоимость оружия – 500 млн гривен, это больше 1 млрд рублей.

Нардеп направил запрос в Министерство обороны, чтобы выяснить законность этой операции и механизм передачи оружия, пишет Куприй на своей странице в Facebook. Ему ответили, что винтовок было 98, и они охотничьи.

Глава Минобороны Степан Полторак при этом отметил, что разглашение подобной информации в СМИ способно нанести ущерб национальным интересам Украины. Так что своей PR-акцией Порошенко раскрыл государственную тайну, демонстрируя украинское оружие.

Куприй подозревает при этом Петра Порошенко в краже двух недостающих снайперских комплексов, предположив, что он оставил их себе или кому-то подарил.