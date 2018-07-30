Соцсети помогли опознать пропавшего 64 года назад французского лыжника

Пользователи социальных сетей помогли опознать останки неизвестного лыжника, обнаруженного в 2005 году в Альпах на высоте 3000 метров недалеко от швейцарской границы, и найти родственников погибшего.

Еще в 2005 году в долине итальянской области Аоста в Альпах на высоте около 3000 метров были обнаружены останки, очки и лыжное снаряжение неизвестного лыжника. На его одежде были вышиты инициалы, но это не помогло установить личность погибшего. Специалистам удалось установить только, что это был мужчина примерно 30 лет, ростом около 175 см, и погиб он, скорее всего, весной.

Наконец специалистам пришло в голову распространить информацию о погибшем лыжнике в социальных сетях. Обратившись к пользователям с просьбой перепостить сообщение, специалисты попросили обратить на эту информацию особое внимание жителей Швейцарии и Франции, откуда родом предположительно мог быть погибший.

Так методом репостов эта информация дошла до жительницы Франции Эммы Нассем, которая вспомнила, что ее дядя пропал в 1954 году во время шторма в Альпах. Она обратилась в полицию с фотографией дяди, и анализ ДНК подтвердил их родство. Так спустя 64 года нашелся француз Анри Ле Масне, отмечавший в Альпах свой 35-й день рождения, сообщают «Известия».