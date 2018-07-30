Москве известно о планах Запада в отношении России, заявил Лавров

Закрытие российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме не повлияло на обеспеченность Москвы информацией о планах западных военных структур, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, как отразилось на безопасности России закрытие военных баз на Кубе и во Вьетнаме: «Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении России военными западных стран, гарантированна».

На Кубе и во Вьетнаме располагались до 2002 года военные базы СССР (РФ). Сергей Лавров пояснил, что решение об их закрытии было принято на основе анализа факторов, влияющих на безопасность России, сообщает РИА Новости.