Москве известно о планах Запада в отношении России, заявил Лавров
30 июля 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Закрытие российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме не повлияло на обеспеченность Москвы информацией о планах западных военных структур, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, как отразилось на безопасности России закрытие военных баз на Кубе и во Вьетнаме: «Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении России военными западных стран, гарантированна».
На Кубе и во Вьетнаме располагались до 2002 года военные базы СССР (РФ). Сергей Лавров пояснил, что решение об их закрытии было принято на основе анализа факторов, влияющих на безопасность России, сообщает РИА Новости.
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