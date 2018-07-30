Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения об инсульте президента

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в украинской прессе сообщения о том, что белорусский лидер перенес инсульт и отменил запланированные встречи.

Ранее в понедельник в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес инсульт. Якобы по этой причине он отменил запланированную рабочую поездку в Гомель.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт кратко прокомментировала эти сообщения: «Бред!». В частности, 28 июля Александр Лукашенко провел встречу с высокопоставленным китайским чиновником Чан Чжэньмином, а также телефонные переговоры с премьер-министром Армении, приводит ее пояснения ТАСС.