//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Мать Анастасии Волочковой опубликовала фото: "ноги лучше, чем у дочки"
- Экс-президент США Барак Обама зажигает на концерте Бейонсе
- Скончался российский актёр Сергей Шеховцов
- Поклонники подозревают, что Регина Тодоренко ждет ребенка
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
ЕС продлил операцию по борьбе с сомалийскими пиратами
30 июля 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский союз принял решение продлить срок действия военно-морской операции по борьбе с пиратством у побережья Сомали до конца 2020 года и перенести оперативный штаб из Великобритании.
«Совет ЕС продлил сегодня мандат операции «Аталанта» до 31 декабря 2020 года. С 29 марта 2019 года оперативный штаб военно-морской группы переносится из Нортвуда (Великобритания) в Роту (Испания), а Центр морской безопасности – из Нортвуда в Брест (Франция)», - сообщили в Совете Европы.
В документе также указывается, что командная структура операции перенесена на континент в связи с решением Великобритании выйти из состава ЕС. По этой же причине с 29 марта 2019 года (назначенная дата Brexit) британского командующего операцией Чарли Стикленда сменит испанский вице-адмирал Антонио Марторелл Лакаве.
Операция «Аталанта» стартовала в декабре 2008 года в связи с резко участившимися случаями пиратства у берегов Сомали. Бюджет операции на 2019 год составит 11,8 миллионов евро, сообщает ТАСС.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Пушков прокомментировал слова латвийского депутата о раздроблении России
//Новости Гнездо.ру
//Армия
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Семьи с инвалидами будут освобождены от взносов за капремонт
//Культура
Пресс-секретарь Кобзона рассказала, как чувствует себя артист
//Общество
//Хайтек
В Москве в 2019 году будет развёрнута постоянная пилотная зона 5G-интернета
//Новости партнеров
//Наука
//В мире
В ополчении ДНР раскрыли тактику украинских силовиков по «обрезанию» Донбасса
//В мире
//Общество
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
В Китае из-за грозы более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту
//В мире
Эксперт прокомментировал сообщение Турции о желании вступить в БРИКС
//Новости Redtram
//В мире
На Украине увидели средство объединения страны в разрушении Крымского моста
//Общество
//Общество
В Вологодской области во время операции пациентка получила ожоги
//Общество
//Политика
Британский писатель нашел объяснение враждебности США к России
//В мире
Отец Меган Маркл: принцесса Диана ненавидела бы принца Гарри за его поведение
//Армия
Украинская армейская авиация провела учения на побережье Азовского моря
Сестры, убившие отца в Москве: он употреблял запрещенные вещества
//Общество
//Общество
В Якутии при строительстве газопровода "Сила Сибири" обнаружили нарушения
//Общество
Одна из сестер, обвиняемых в убийстве отца в Москве, сама позвонила в полицию