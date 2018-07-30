ЕС продлил операцию по борьбе с сомалийскими пиратами

Европейский союз принял решение продлить срок действия военно-морской операции по борьбе с пиратством у побережья Сомали до конца 2020 года и перенести оперативный штаб из Великобритании.

«Совет ЕС продлил сегодня мандат операции «Аталанта» до 31 декабря 2020 года. С 29 марта 2019 года оперативный штаб военно-морской группы переносится из Нортвуда (Великобритания) в Роту (Испания), а Центр морской безопасности – из Нортвуда в Брест (Франция)», - сообщили в Совете Европы.

В документе также указывается, что командная структура операции перенесена на континент в связи с решением Великобритании выйти из состава ЕС. По этой же причине с 29 марта 2019 года (назначенная дата Brexit) британского командующего операцией Чарли Стикленда сменит испанский вице-адмирал Антонио Марторелл Лакаве.

Операция «Аталанта» стартовала в декабре 2008 года в связи с резко участившимися случаями пиратства у берегов Сомали. Бюджет операции на 2019 год составит 11,8 миллионов евро, сообщает ТАСС.