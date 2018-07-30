Почему Украина так стремительно беднеет в последние годы?

По данным Всемирного банка, уровень бедности на Украине после государственного переворота и с приходом к власти Порошенко вырос с 15 до 25 процентов. Эксперты этой международной финансовой организации считают нищими всех, кто зарабатывает меньше 5 долларов в день. И это они ещё не учли курс доллара в стране - существует официальный курс доллара к гривне и "курс импортёров" (более реальное соотношение валют с учётом страховки рисков бизнеса), который на 5-7 процентов выше официального.



Экономисты называют несколько причин подобного обнищания - падение курса гривны, рост коммунальных тарифов как результат повышения стоимости энергоносителей, сокращение импорта.



Выбраться из бедности население пытается несколькими способами. Трудоустраиваются в Европе, зачастую нелегально. Идут служить в армию, где платят стабильно, хоть и немного. Популярность также набирает суррогатное материнство.



Кредиты Международного валютного фонда Украине выдаются под условием продолжения реформ, которые дальше затягивают страну в пучину нищеты. И нам, россиянам, больно видеть, как некогда процветающая братская страна всё больше озлобляется и беднеет, путая врагов с друзьями.



А ведь после распада СССР в 1991 году украинские националисты заявляли о намерении сделать Украину второй Францией.



