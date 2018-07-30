В ополчении ДНР раскрыли тактику украинских силовиков по «обрезанию» Донбасса

Противостоящие ополченцам ДНР Вооруженные силы Украины используют тактику, предусматривающую «обрезание» территории Донбасса. Об этом рассказала полковник армии самопровозглашенного государства Ольга Корса.

По слова женщины, процитированной изданием ФАН, «серая зона», которая была определена соглашениями об урегулировании конфликта 2015 года, впоследствии претерпела значительные изменения. Соединения ВСУ «обрезают» данную территорию «по кусочкам», постепенно ее занимая. По словам Корсы, действия киевских силовиков прямо нарушают подписанные ими договоренности, однако следящие за выполнением соглашений международные наблюдатели закрывают глаза на сокращение нейтральной зоны.

Конфликт в Донбассе между ополченцами и украинскими войсками продолжается пятый год. Ранее в понедельник сообщалось, что в интернете появилось видео, снятое в поселке ДНР, который подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ.