Лондон выдал желаемое за действительное, считают в МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на расхождения в пресс-релизах, опубликованных британской и катарской сторонами по итогам переговоров эмира Катара с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани состоялись 24 июля в Лондоне. По итогам этой встречи канцелярия британского премьера опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось, что стороны достигли согласия в вопросе взаимодействия с Россией с позиции силы и единства.

«Внимательно ознакомились с этим заявлением и были немало удивлены. В соответствующем релизе, опубликованном катарской стороной, ни слова не говорится о России. И уж тем более не содержится критических выпадов в адрес нашей страны. Наши катарские партнеры в беседах с дипломатами посольства России категорически отвергают солидарность с русофобскими подходами Мэй», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, в Великобритании решили выдать желаемое за действительное. Лондон записал в ряды своих сторонников тех, кто в действительности не разделяет их антироссийских взглядов», - предположила Мария Захарова. «Из-за подобных действий доверие к Великобритании идет на убыль», - приводит ее слова ТАСС.