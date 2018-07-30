Российские фильмы получили награды на фестивале стран БРИКС

На кинофестивале стран БРИКС, который проходил с 23 по 30 июля в городе Дурбан в ЮАР, два российских фильма были удостоены наград. Это картины Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов» и Дмитрия Киселева «Время первых».

На кинофестивале принимали участие около 30 кинолент из стран БРИКС. Как сообщает пресс-служба фестиваля, актёр Владимир Ильин получил приз за лучшую роль второго плана в фильме «Время первых», а за лучшую режиссуру была присуждена Александру Ханту за работу над фильмом "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Индийский фильм «Ньютон» стал победителем фестиваля, передаёт ТАСС.

Целью кинофестиваля стран БРИКС является популяризация фильмов, которые созданы за пределами Европы и США. Кинофестиваль проходит уже в третий раз.