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В Китае из-за грозы более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту
30 июля 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
В международном аэропорту Нанкина, который находится на востоке Китая, более десяти тысяч пассажиров не могут никуда вылететь из-за обрушившейся на город грозы, и прогнозы синоптиков пока не радуют.
Обрушившиеся на регион проливные дожди привели к задержке и отмене примерно 130 внутренних рейсов. Китайские метеорологи прогнозируют, что непогода продержится до конца суток понедельника. Между тем в аэропорту Нанкина своих рейсов ожидают более десяти тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Ранее немецкая пресса сообщила, что в международном аэропорту Мюнхена был закрыт и эвакуирован терминал 2 из-за того, что пассажирка прошла в зону безопасности, миновав полагающийся досмотр. Работа терминала остановилась более чем на семь часов и привела к задержке и отмене более 330 рейсов, которых ожидали около 32 тысяч человек.
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