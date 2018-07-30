Анастасия Приходько уходит в политику и организовывает новое движение
30 июля 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская певица Анастасия Приходько заявила о своем решении уйти в политику и организовать новое общественно-политическое движение. Оно будет называться "Требую перемен".
По словам Анастасии, она завершит карьеру певицы, если ее политическое движение пройдет в парламент Украины.
Проект будет создаваться совместно с командиром батальона "Аратта" украинской добровольческой армии (УДА), руководителем которой является бывший глава "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош.
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