Эксперт прокомментировал сообщение Турции о желании вступить в БРИКС
30 июля 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Иванов, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития, прокомментировал сообщение о желании Турции вступить в БРИКС. По его мнению, Турция достойна стать членом объединения и будет являться ключевым звеном.
«В БРИКС ведь состоит ЮАР, которая намного меньше Бразилии или России, не говоря уже про Китай и Индию. И Турция — ключевой игрок в регионе», - отметил эксперт. По словам Иванова, президент Турции Реджеп Эрдоган понимает, что мир меняется, и действует превентивно, передаёт RT.
Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики, в свою очередь отметил, что Турция на данный момент стремиться к независимости и безопасности как никогда раньше.
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