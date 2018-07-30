Эксперт прокомментировал сообщение Турции о желании вступить в БРИКС

Андрей Иванов, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития, прокомментировал сообщение о желании Турции вступить в БРИКС. По его мнению, Турция достойна стать членом объединения и будет являться ключевым звеном.

«В БРИКС ведь состоит ЮАР, которая намного меньше Бразилии или России, не говоря уже про Китай и Индию. И Турция — ключевой игрок в регионе», - отметил эксперт. По словам Иванова, президент Турции Реджеп Эрдоган понимает, что мир меняется, и действует превентивно, передаёт RT.

Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики, в свою очередь отметил, что Турция на данный момент стремиться к независимости и безопасности как никогда раньше.