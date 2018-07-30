Украина выразила протест в связи с визитом Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом в Крым премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Украины – автономной республике Крым и Севастополе 28-29 июля 2018 года», - заявил украинский МИД.

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев посетил Крым и Севастополь в связи с празднованиями в честь Дня Военно-морского флота России. Он принял участие в мероприятиях по случаю праздника и провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма, сообщает РИА Новости.