На Украине увидели средство объединения страны в разрушении Крымского моста

Разрушение моста, соединившего Крым и материковую часть Российской Федерации, способно объединить жителей Украины. С таким заявлением выступил в СМИ украинский художник и писатель Лесь Подервянский.

Деятель искусства посетовал в разговоре с представителями прессы, что отличительной чертой его соотечественников является низкая самооценка. Согласно точке зрения Подервянского, исправить ситуацию могут победы украинцев и поражения их врагов. Так, по мнению собеседника журналистов, самооценка граждан Украины должна повыситься, если разрушится построенный Россией Крымский мост. Это событие объединит народ, процитировало Леся Подервянского издание ФАН.

Автомобильное движение по Крымскому мосту началось весной текущего года. Ранее СМИ рассказали, как идет работа по возведению железнодорожной части транспортной магистрали.