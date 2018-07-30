Отец Меган Маркл: принцесса Диана ненавидела бы принца Гарри за его поведение
30 июля 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Отец герцогини Сассекской, бывшей американской актрисы Меган Маркл заявил, что принцесса Диана ненавидела бы своего сына Гарри за то, как он обращается с родственником новоиспеченной супруги.
Томас Маркл уточнил, что видит, как сильно напугана его дочь. По мнению мужчины, ее улыбка является выстраданной и ненатуральной, передает "СтарХит". А в последнее время ситуация и вовсе вышла из-под контроля: Меган якобы не желает с ним общаться. Томас утверждает, что она сменила телефон и не дала ему своего адреса.
Отец бывшей актрисы убежден, что это произошло из-за давления членов королевской семьи и добавил, что погибшая мать принца Гарри ненавидела бы его за подобное поведение.
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