Отец Меган Маркл: принцесса Диана ненавидела бы принца Гарри за его поведение

Отец герцогини Сассекской, бывшей американской актрисы Меган Маркл заявил, что принцесса Диана ненавидела бы своего сына Гарри за то, как он обращается с родственником новоиспеченной супруги.

Томас Маркл уточнил, что видит, как сильно напугана его дочь. По мнению мужчины, ее улыбка является выстраданной и ненатуральной, передает "СтарХит". А в последнее время ситуация и вовсе вышла из-под контроля: Меган якобы не желает с ним общаться. Томас утверждает, что она сменила телефон и не дала ему своего адреса.

Отец бывшей актрисы убежден, что это произошло из-за давления членов королевской семьи и добавил, что погибшая мать принца Гарри ненавидела бы его за подобное поведение.