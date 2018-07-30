Офицеры массово увольняются из армии Украины из-за низких зарплат

Министр обороны Украины Степан Полторак доложил главе украинского правительства Владимиру Гройсману о массовых увольнениях из армии офицеров. По данным Полторака, с января по июнь 2018 года уволились 11 тысяч офицеров по причине крайне низких зарплат. Армия Украины начала уничтожать взбунтовавшиеся в Донбассе нацбаты артиллерией

Средняя зарплата украинских военнослужащих составляет 8,7 тысяч гривен в месяц (20,4 тысяч рублей). Минимальное денежное обеспечение военнослужащих за первый год службы составляет 7,5 тысяч гривен в месяц (17,6 тысяч рублей), - сообщается на сайте оборонного ведомства Украины (Ukrainian Military Pages).

Как написал Полторак в письме в адрес премьер-министра Гройсмана, в ближайшее время и до конца текущего года из армии уйдет еще больше военнослужащих - 18 тысяч.

Для того, чтобы сократить увольнения, Минобороны решило повысить зарплаты как офицерам, так и рядовым. Для повышения размера зарплат украинским офицерам правительство должно будет выделить 4,5 млрд гривен (10,5 млрд рублей).