Опубликовано видео из атакованного украинскими минами поселка на юге ДНР

Пресс-служба армии ДНР опубликовала видео из расположенного на юге республики поселка Сергеевка, который в минувшую пятницу был атакован Вооруженными силами Украины. На месте происшествия побывал спикер ополченцев Эдуард Басурин.

Представитель самопровозглашенного государства рассказал, что противник использовал в ходе обстрела 120-мм мины, огонь корректировался с помощью беспилотника. В результате прямых попаданий снарядов сгорели жилом дом и хозяйственная постройка. По словам Басурина, случившееся свидетельствует о том, что киевские силовики остаются верны избранной ими тактике террора по отношению к гражданскому населению.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее в понедельник сообщалось, что участвующие в боевых действиях украинские националистические батальоны нашли способ показать свою независимость от командования ВСУ, которому некоторое время назад отказались подчиняться.