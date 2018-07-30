Пушков прокомментировал слова латвийского депутата о раздроблении России

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова латвийского депутата Александра Кирштейнса о раздроблении России. Об этом сенатор написал на своей страничке в Twitter.

По его мнению, Кирштенсу стоит задуматься не о судьбе России, а том, почему латыши покидают страну. «Скоро там вообще никого не останется, кроме самого депутата и его дружков-националистов на пустой и заброшенной латвийской земле», - пояснил Пушков.

Напомним, что латвийский депутат Александр Кирштейнс выступил с предложением раздробить Россию на несколько частей. По его мнению, после таких мер закончатся военные конфликты на европейской части.