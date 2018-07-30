Штаб президента США сообщил, что их флаги были сделаны не в Китае

Агентство Reuters сообщило, что флаги и продукция с лозунгами «Поддержим великую Америку!» производит компания Jiahao Flag, которая находится на востоке КНР. В штабе президента США Дональда Трампа заявили, что их флаги для президентской кампании – 2020 были сделаны не на мануфактурах в Китае.

Представитель штаба кампании по переизбранию президента в 2020 году Майкл Гласнер в эфире телеканала CNN сделал заявление, что вся их продукция произведена в США на 100%. «Любой продавец, который заявляет, что имеет к нам отношение, либо врет, либо нарушает право на товарный знак», - пояснил он.

В марте компания Jiahao Flag начала производство красных, синих и белых флагов с новым лозунгом президента США. Кто был заказчиком данной продукции, представитель китайской компании не уточнил, передаёт ТАСС.